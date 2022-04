Toulouse. Le Festival Grindouse Paradise met le genre à l’honneur !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La troisième édition du Grindhouse Paradise, le festival du Film Fantastique de Toulouse, prend place du 14 au 17 avril à l’American Cosmograph.

Cinéphiles avertis et spectateur·rices occasionnel·les sont ainsi convié·es à explorer les chemins de traverse du cinéma grâce à une sélection de 15 films décalés qui proposent, chacun à leur manière, de s’éloigner des routes balisées des productions ordinaires du 7ème Art.

L’Épisode III du Grindhouse Paradise propose, entre autres, d’adopter un piaf finlandais démoniaque (Egō), de vous faire hypnotiser par une énigmatique vidéo nasty (Censor, en présence de la réalisatrice), de participer à une expérience mystique autrichienne (Masking Threshold), d’embarquer dans un trip télékinétique à la Nouvelle Orléans (Mona Lisa and the Blood Moon), d’explorer les rêveries colorées d’un contrôleur fiscal (Strawberry Mansion) ou de déjouer un complot fomenté par des marionnettes diaboliques (Frank & Zed).

En stock également, un thriller crasseux hong-kongais (Limbo), une anthologie suréaliste science- fictionelle (Undergods, en présence du réalisateur) un slasher kazakhstanais (Sweetie, You Won’t Believe It), du time loop porn japonais (Beyond the Infinite Two Minutes), un documenteur chamanique thaïlandais (The Medium) et une orgie zombiesque taïwanaise (The Sadness).

Le Grindhouse Paradise déroule le tapis rouge à deux cinéastes dont les premiers longs- métrages sont tout simplement bluffant de maitrise : Prano Bailey-Bond (Censor, vendredi 15 avril à 16h) et Chino Moya (Undergods, en première française le samedi 16 avril à 19h). Seront également de la partie Aurélien Zimmermann de Shadowz (qui présentera la séance de Beyond the Infinite Two Minutes dimanche 17 avril à 11h) et le programmateur du Festival Extrême Cinéma, Frédéric Thibaut (qui introduira la séance culte Creepshow dimanche 17 avril à 16h30).

Enfin, l’auteur illustrateur Alex Chauvel, ira à la rencontre des toulousains lors d’une rencontre dédicace organisée à la Librairie Ombres Blanches (salle de conférence) le jeudi 14 avril de 16h à 18h.

Un visuel signé Johan Borg

Cette année, le visuel de l’illustrateur Johan Borg met en vedette une icône incontournable de la pop culture : le kaiju. Popularisé par la célèbre saga japonaise Godzilla, ce terme désigne de gigantesques créatures capables, selon leur humeur, de ravager des villes entières comme s’il s’agissait de constructions Lego ou de protéger l’humanité des monstres géants les plus malveillants. «

Dans la continuité des deux premières affiches du festival, le visuel de cette troisième édition a été réalisé à l’encre et à la main, dans l’esprit des anciennes affiches de cinéma, avec une approche résolument moderne et pop.

On pourra faire l’acquisition d’une sérigraphie en édition limitée de cette affiche sur le stand de merchandising du Festival Grindhouse Paradise (du 14 au 17 avril 2022).

Le site du festival : www.grindhouseparadise.fr