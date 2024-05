Ce week-end, c’est le TGS Springbreak !

Partager Facebook

Manga, cinéma, jeux vidéo… le salon de la pop culture et de la culture geek va faire le show à Labège les 1 & 2 juin !

S’il y a un événement à ne pas manquer ce printemps, c’est le TGS Springbreak ! 20 000 visiteurs et 130 exposants sont attendus les 1 et 2 juin au Centre de Congrès et d’Exposition Diagora à Labège pour célébrer les multiples facettes de la pop culture : Manga, Comics, Japon, Cinéma, Jeux Vidéo, Cosplay, Webculture et Kpop. Les passionnés, les familles, les néophytes… chacun vient ici pour se déconnecter du quotidien et plonger dans un univers unique.

Car le TGS, c’est aussi un savoir-faire inégalé : depuis 15 ans, chaque édition est conçue pour que les visiteurs fassent de nouvelles rencontres enrichissantes et vivent des moments véritablement inoubliables, le tout dans un cadre qui nourrit leur passion et stimule leur créativité.

La 11ème édition de l’événement promet une expérience riche en animations variées. En plus des concerts et des animations gonflables, le programme inclut un nouveau village des créateurs installé sur la place centrale de Diagora, offrant convivialité et originalité. Les passionnés de danse seront ravis par le France Kpop Contest, une étape des sélections françaises du concours européen. L’espace cosplay présentera des stands populaires comme Occitanie Cosplay et proposera des concours traditionnels ainsi que des événements en ligne. Pour les amateurs de cuisine, des ateliers avec Emma Obadina proposeront des recettes japonaises à réaliser soi-même. Enfin, la zone jeux vidéo offrira des divertissements pour tous les âges, avec des bornes Nintendo Switch, des tournois et des simulateurs VR.

L’affiche du TGS Springbreak 2024 va mettre des étoiles dans les yeux des jeunes et des moins jeunes avec plusieurs invités comme :

Des stars des sitcoms iconiques Hélène et Les Garçons/ Les Mystères de l’Amour : David Proux, Cathy Andrieu et Patrick Puydebat ;

De grands comédiens de doublage : Jean-Pierre Michael (Brad Pitt, Keanu Reeves), Damien Boisseau (Matt Damon, Ant-Man) ;

•Un acteur culte : Aurélien Portehaut (Gauvain dans Kaamelott) ;

Des auteurs et des illustrateurs ;

Des créateurs de contenu et notamment des vidéastes comme Karal et Batzair.

En savoir plus : https://www.tgs-springbreak.fr/