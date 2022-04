Chasse aux oeufs au Bazacle à Toulouse !

Partager Facebook

À l’occasion du week-end de Pâques les Espaces EDF Bazacle à Toulouse proposent aux petits et grands de venir participer à une chasse aux oeufs géante. Puis découvrez le programme des vacances !

Tout au long du week-end de Pâques, les espaces EDF Bazacle proposent aux petits et grands une chasse aux œufs ! Les visiteurs sont invités à venir en famille chercher les petits œufs en chocolat cachés dans les recoins du Bazacle les 16 et 17 avril de 10h à 18h.

JEU DE PISTE « FAIRE UNE OMELETTE SANS CASSER DES ŒUFS »

Durant toute la période des vacances de pâques, petits et grands viendront s’amuser à chercher les parts d’omelette cachées dans le Bazacle pour réussir à la reconstituer tout en testant ses connaissances sur les traditions de Pâques ! Attention à ne pas s’embrouiller… A vos œufs, prêts, partez !

PROJECTIONS DE FILMS D’ANIMATION

Du samedi 23 avril au dimanche 8 mai, dans une ambiance feutrée, les espaces EDF Bazacle proposent une sélection de films d’animation dédiée à toute la famille en continu.

LES VISITES GUIDEES « LE BAZACLE ELECTRIQUE »

Les mercredis 27 avril et 4 mai et les samedis et dimanches à 16h

Pendant 1h, découverte de la centrale hydroélectrique du Bazacle pour percer les mystères de l’électricité tout en découvrant la faune et la flore de la Garonne en compagnie d’un médiateur. L’histoire du moulin devenu centrale hydroélectrique, la transformation de l’énergie mécanique en électricité et la biodiversité qui nous entoure : une expérience à vivre au cœur du Bazacle !

Informations pratiques

Espaces EDF Bazacle, 11 quai Saint-Pierre à Toulouse.

Tél : 05 62 30 16 00

bazacle.edf.com

Entrée libre du mardi au dimanche de 10h à 18h