Le Festival Créatrices à la Grainerie Balma !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les p’tits bonnets / Cie Le Cirque Paradis

Le festival Créatrices ! cirque en tout genre(s) revient du 15 au 24 avril 2022, à la Grainerie-Balma (surtout) et à Colomiers (un peu).

Un retour. Du 15 au 24 avril, c’est la « 5e » édition de Créatrices(les 3e et 4e ont été totalement ou en grande partie annulées en 2020 et 2021), un temps fort dédié aux créatrices dans le monde du cirque : autrices, metteuses en scène, interprètes, porteuses de projets… Un temps fort né de la volonté chère à la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, d’affirmer la place des femmes dans le cirque et plus largement dans le secteur culturel.

À travers dix rendez-vous artistiques, « Créatrices ! » met en lumière la création circassienne féminine et, en écho, interroge la place des femmes dans le spectacle vivant.

Créatrices ! s’investit sur le territoire, invite yourte et chapiteau, s’articule avec la journée des Tenaces et un laboratoire du collectif PFFF (cinq jeunes artistes toulousaines pour une installation performative aux formes multiples : la Matrice PFFF).

À Créatrices ! on trouvera entre autres le Cirque du docteur Paradi, les Tenaces, Body ! Don’t cry, Schreu, Olga_cirqanalogique, le Cirque des petites natures…un joli programme pour plusieurs jours de fêtes et de créations.

Les rendez-vous Créatrices

Vendredi 15 avril à 20 h 30, dimanche 17 à 17h, mardi 19 à 20 h 30, vendredi 22 à 20 h 30, à la Grainerie, sous chapiteau.

Le Cirque du docteur Paradi (49 Cholet) dans « Les petits bonnets ».

Un appel poétique et burlesque à l’émancipation. Création 2019. À partir de 12 ans. 1 h 20.

17/14/10 €. Billetterie en ligne la-grainerie.mapado.com

Samedi 16 avril de 9 h 30 à 22 h, à la Grainerie.

Les Tenaces (31 Balma) : la journée des Tenaces.

Gratuit sur inscription.

Samedi 16 avril à 20 h 30, à la Grainerie.

Cie Body ! Don’t cry de Marlène Rostaing (31 Toulouse) dans « Marie Blues ».

Opéra mouvementé absurde et vocal, pour une danseuse, une cheffe de choeur et un choeur. Création 2022/23. À partir de 12 ans. 1 h.

15/12/9 €. Billetterie en ligne la-grainerie.mapado.com

Jeudi 21 avril à 19 h, à la Grainerie.

Compagnie Schreu (31 Toulouse) dans « Imbroglio ».

Cirque aux perspectives éclatées. Création 2021. À partir de 8 ans. 50 min.

8/6 €. Billetterie en ligne la-grainerie.mapado.com

Jeudi 21 avril à 20 h 30, à la Grainerie.

Olga_cirqanalogique (Toulouse/ Barcelone) dans « LP (Long play) ».

Génération millénium. Création 2022. À partir de 10 ans. 1 h.

15/12/9 €. Billetterie en ligne la-grainerie.mapado.com

Samedi 23 avril à 17 h et dimanche 24 avril à 16 h à Colomiers (parc Duroch, sous yourte).

Le Cirque des petites natures – Mélanie Pauli (12 Vailhourles) dans « Dori ».

Goûter-spectacle pour panser ensemble. Création 2021. À partir de 5 ans. 1 h.

Gratuit sur réservation. 05 61 15 23 82 / colomiers.festik.net