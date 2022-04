Stade Toulousain et le Toulouse FC se partagent le Stadium en Avril !

Partager Facebook

Très belle initiative des clubs du Stade Toulousain et du TFC qui proposent des packs pour les retrouver au Stadium de Toulouse les 25 avril et 30 avril prochain. Explications.

Les deux clubs vont se partager en avril prochain le Stadium pour le plus grand plaisir des supporters. Le lundi 25 avril, le TFC jouera un match décisif pour la montée en Ligue 1 face aux Chamois. Quelques jours plus tard, le 30 avril, le Stade Toulousain accueillera le Stade Rochelais dans la course pour les barrages du Top 14. Une rencontre sous tension entre le double champion en titre et son dauphin.

En achetant un pack, vous avez accès aux deux rencontres au Stadium de Toulouse. En plus, c’est les vacances scolaires, une belle idée de sorties en famille !

Réservations : https://billetterie.toulousefc.com/