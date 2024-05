Festival du Bien Manger : Plus de 26 000 visiteurs au jardin du Grand Rond

La 2ème édition du festival du Bien Manger s’est tenue du 24 au 26 mai au jardin du Grand Rond. Pour ces trois jours gourmands, plus de 26 000 visiteurs ont arpenté les stands du festival, contre 10 000 en 2023.

Dans un cadre bucolique, les Toulousains ont pu profiter d’ animations diverses comme la salle de traite virtuelle ou la présence remarquée des animaux de la ferme, dont les deux vaches gasconnes. Face à cette affluence, l’organisation du festival a décidé de faire durer le plaisir le samedi 25 mai, la fermeture ayant été repoussée à 21h (au lieu de 20h). Une prolongation sous les applaudissements du public !

Ce moment de convivialité a permis aux visiteurs de flâner dans les allées du Grand Rond, et de goûter les mets sucrés et salés présentés par les 40 producteurs présents. Ces derniers ont même pu vendre leurs productions à un public désireux de consommer local et de saison.

Ce succès conforte la volonté de la Mairie de Toulouse de soutenir la production locale et de faire la promotion du Bien Manger. « A travers ce festival, nous mettons en valeur à la fois nos producteurs locaux, leurs savoir-faire et l’importance d’une alimentation basée sur des produits de qualité pour la santé de chacun. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 3è édition de notre festival du Bien Manger ! », a déclaré Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.