Le Nouveau Printemps débute pour un mois à Toulouse

Du 30 mai au 30 juin, le Nouveau Printemps amorce une nouvelle ère dans le quartier Des Carmes / Saint Etienne de Toulouse.

Le Printemps de septembre à Toulouse, le Printemps de la Photographie, le Printemps de Cahors…, le festival fondé en 1991 par Mathé Perrin a eu plusieurs noms et plusieurs vies tout en conservant le désir de soutenir les artistes, de susciter les créations les plus audacieuses, de favoriser la rencontre entre les oeuvres et un large public et d’être une chambre d’écho des questions de son époque. En 2023, sous l’impulsion d’Eugénie Lefebvre, sa nouvelle présidente, et de l’équipe alors dirigée par Anne-laure Belloc, s’ouvrait une nouvelle ère pour le festival, celle du Nouveau Printemps. Une nouvelle ère qui se déroulera du 30 mai au 30 juin avec Alain Guiraudie à la création artistique.

L’auteur et cinéaste Alain Guiraudie à la création

Invitant chaque année un·e artiste à poser un regard sur un quartier de la ville de Toulouse, à s’intéresser à ses espaces et à ses habitant·e·s et à s’infiltrer dans ses interstices, Le Nouveau Printemps revient en juin 2024 dans le quartier Carmes – Saint-Étienne, l’un des plus anciens quartiers de Toulouse, dans ses musées et sur ses places publiques, dans ses boutiques et ses jardins.

Conteur hors-norme, Alain Guiraudie (Le raide l’évasion, l’Inconnu du Lac, Viens je t’emmène..) a le secret des télescopages improbables, le goût des pas de côté et un sens aigu des liens aux territoires. Il réunit une vingtaine d’artistes contemporains qui nous plongent, entre légèreté et inquiétude, dans les incertitudes d’un futur fantasmé. Expositions, projets participatifs, installations dans l’espace public, performances…. à l’image de ses films, il s’agit de trouver beauté et poésie là où on ne s’y attend pas.

Rendez-vous au Nouveau Printemps du 30 mai au 30 juin pour découvrir la direction artistique d’Alain Guiraudie.

Les artistes présents :

Mathis Altmann

June Balthazard et Pierre Pauze

Neïl Beloufa

Ursula Biemann

Alice Brygo et Louise Hallou

Loucia Carlier

Jennifer Caubet

Mimosa Echard

ALAIN GUIRAUDIE

Renaud Jerez

Matthew Lutz-Kinoy

karelle menine

Tom de PEkin

Mazaccio & Drowilal

Julien Perez

Tony Regazzoni

SARA SADIK

Lucie Stahl

Pablo Valbuena

Le Quartier des Carmes/ Saint Etienne à l’honneur

Ce quartier typique de la Ville Rose, centre historique de Toulouse, s’est densifié au Moyen Âge autour de ruelles où les noms rappellent les métiers médiévaux. Les artistes invités s’inspirent du bâti et de l’histoire du quartier, avec le parking des Carmes comme point central. Cette édition vous invite à (re)découvrir un quartier riche en églises, maisons à pans de bois, boutiques médiévales, et jardins.

Les expositions auront lieu à la Galerie 24, au Musée des Augustins, à la fondation Bemberg, à l’hôtel Saint-Jean, au Parking des Carmes, au Musées des Arts Précieux, ou encore au Jardin Royal, au Monument à la Gloire de la Résistance et dans l’Espace Public.

Pour en savoir plus : https://lenouveauprintemps.com/