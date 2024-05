Prix Nougaro : 12 jeunes talents récompensés pour cette 17e édition 

Partager Facebook

Ce samedi 25 mai 2024, la Région Occitanie en présence de Laurence François, élue régionale déléguée à la culture, au patrimoine et aux langues régionales a dévoilé le palmarès de la 17e édition du Prix Nougaro, lors d’une réception organisée à l’Hôtel de Région de Toulouse et retransmise en direct sur le site du Prix Nougaro.

Lors de cet événement, les jeunes finalistes, leurs proches, les membres des jurys et d’autres personnalités du monde artistique et culturel d’Occitanie ont pu profiter d’une performance live “1 voix 6 cordes” imaginé par Louis Winsberg et Yvan Cujious en hommage à Claude Nougaro, Cécile DeLaurentis, marraine de cette édition a également interprété une chanson.

Les 12 lauréats de cette 17e édition :

Dans la catégorie « Arts visuels »

Bande-dessinée : Pierre Mischieri-Peillet – 25 ans – (81), pour « Les Canuts »

Création visuelle : Manon Jandau – 22 ans – (31), pour « Ces petites choses qu’on laisse »

Photographie : Mateusz Maquere – 23 ans – (31), pour « Le Combat »

Dans la catégorie « Ecriture »

Nouvelle : Manon Jandau – 22 ans – (31) pour « Merci »

Poésie : Margaux Sahut – 24 ans – (31) pour « Dans L’oeil du Chien »

Oralité « Trobad’Or » : Julie Andrieu– 24 ans – (12) pour « Accents-sationnels »

Dans la catégorie « Vidéo »

Scénario de court-métrage : Pauline Cormary – 23 ans – (81) pour « Cloches de Noël »

Clip vidéo : Loélia Herrisé – 26 ans – (31) pour « Le goût »

Vidéo courte : Charlotte Belloc et Emma Fourreau– 24 ans – (31) pour « Shutter »

Dans la catégorie « Audio »

Chansons en tout genre : Justine Leclaire – 21 ans – (66) pour « Mon Âme à Vendre »

Musique instrumentale : Louise Labussière – 21 ans – (31) pour « Arcanopia »

Dans la catégorie spéciale « Ò Mon País » : Félix Barthe – 19 ans – (31) pour « Ma Fille »

Pour cette édition, la catégorie « Ò Mon País » rendait hommage à Claude Nougaro, à l’occasion des 20 ans de sa disparition.

Chaque lauréat s’est vu remettre un bon d’achat d’une valeur de 350€, ainsi qu’un lot de vêtements de la marque partenaire Visionnaire et des invitations pour les festivals partenaires du Prix Nougaro. Chacun bénéficiera en outre, s’il le souhaite, de plusieurs temps d’accompagnement professionnel pour l’aider à développer son projet artistique. Enfin, entre le mois d’août 2024 et le mois de mars 2025, chaque lauréat sera mis à l’honneur lors d’un temps fort du festival ou de la structure partenaire de sa catégorie. Il ou elle recevra à cette occasion un trophée décerné par la Région Occitanie, ainsi que d’autres récompenses spécifiques à chaque catégorie, et qui viendront compléter celles déjà reçues le 25 mai lors de l’annonce du palmarès.

Le Prix Nougaro s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans résidant en Occitanie. L’ouverture des candidatures pour la 18e édition est prévue pour novembre 2024. Pour en savoir plus sur les lauréats, rendez-vous sur prixnougaro.laregion.fr