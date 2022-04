Mercredi 6 avril à 18h, Georges Méric président du Conseil départemental, ouvrira l’exposition photographique de Guillaume Herbaut consacrée à l’Ukraine, organisée en partenariat avec le Festival MAP, en présence d’Anne Boyer, vice-présidente en charge de la Culture, de Pierre Garrigues, président du Festival MAP, d’Ulrich Lebeuf, directeur artistique du Festival MAP et du photographe Guillaume Herbaut.

Installée sur les grilles de l’Hôtel du Département, la série « Ukraine, terre désirée (2002 – 2022) », composée de 40 photographies, a été réalisée au cours des 20 dernières années par Guillaume Herbaut pour l’agence VU.

Depuis 20 ans, Guillaume Herbaut se rend chaque année en Ukraine, pays devenu un marqueur dans son parcours photographique. En 2001, dès ses premiers instants passés sur le territoire ukrainien, le photographe français se lie directement au pays et à son histoire qu’il explore sous différentes narrations. Son travail sur l’Ukraine, réalisé entre 2013 et 2022, vient d’être récompensé par le prestigieux prix World Press Photo 2022.

« En Ukraine, les couleurs me rappelaient celles de mon enfance. Les gens m’acceptaient dans leur quotidien. Je découvrais la zone interdite contaminée (…) L’Ukraine était partagée, avant l’invasion russe, en différentes zones : des zones contaminées, des zones de guerres mais aussi, à l’époque, des zones de paix, comme un miroir du futur de nos sociétés. D’une guerre oubliée aux images d’un conflit déstabilisant le monde et s’affichant en Une de tous les journaux, on découvre un peuple se levant et se battant pour sa liberté. Une raison qui me pousse à continuer », explique le photographe qui a notamment suivi la révolution Orange en 2004, le Donbass, la Crimée en 2008, la révolution Maïdan en 2014 et la guerre qui a débuté le 24 février 2022.