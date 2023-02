Le Toulouse Olympique défie les Bulls de Bradford 

Partager Facebook

Ce samedi, les Olympiens vont défier les Bulls de Bradford chez eux, à l’Odsal Stadium (coup d’envoi 14h, heure française).

Un déplacement périlleux pour terminer février ! Le Toulouse a porté son bilan à 3 victoires en 3 matchs samedi dernier face à York, place au dernier rendez-vous du mois et non des moindres. Les hommes de Sylvain HOULES vont affronter l’équipe des Bulls de Bradford, coup d’envoi prévu à 14h (heure française) à l’Odsal Stadium.

Le bilan actuel et les enjeux

Côté TO XIII, les Toulousains auront à cœur de poursuivre cette belle dynamique de victoires. Après le succès face à York (36-00), Sylvain HOULES et les siens voudront ramener les 2 points de Bradford pour bien finir ce premier mois de compétition. Côté Bulls, 2 victoires en 3 matchs pour la formation des Bulls. Avec 4 points au classement la seule défaite au compteur était contre York lors du round 2. Bradford s’appuie sur les succès face à Whitehaven en ouverture du championnat (24-8) et lors du dernier round face à Widnes (14-12).

Les dernières fois

Dans l’histoire on compte 7 rencontres entre les Olympiens et Bradford, avantage pour les Français avec 4 succès. La première confrontation a eu lieu il y a 15 ans, en 2008, les Olympiens s’étaient lourdement inclinés 98-6. Les choses ont bien changé car la dernière rencontre en date a été remportée par le TO sur la pelouse des Bulls 60-6 en 2021.