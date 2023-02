Les 21 Km de Blagnac de retour début mars !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dimanche 5 mars prochain, les runners se donnent rendez-vous pour les 10 et 21 Km de Blagnac.

Les coureurs sont invités à l’un des premiers beaux événements de la saison : Les 21 km de Blagnac. La 36e édition se déroulera le 5 mars prochain avec un parcours et des passages dans les parcs du Grand Noble, du Ritouret mais aussi sous les ailes du Concorde et de l’A380 au Musée Aéroscopia.

Cette année encore deux parcours, le semi mais aussi le 10km. Deux déambulations dans les rues blagnacaises selon le rythme de chacun et les possibilités des coureurs le dimanche. Le départ et l’arrivée s’effectuent à proximité du musée Aéroscopia. Musée également traversé par les athlètes qui pourront ainsi courir au milieu des avions historiques présentés dans et en dehors du musée.

10 KM

Parcours d’une boucle de 10km

Heure de départ : 9h00

Limites d’âge : à partir de la catégorie cadet, né(e) avant 2007).

> Parcours : https://www.plotaroute.com/route/2116328

21 km

Parcours de 2 boucles du parcours de 10 km + 1,1 km.

Heure de départ : 10h00

Limites d’âge : à partir de la catégorie junior, né(e) avant 2005).

> parcours : https://www.plotaroute.com/route/2116316

Toutes les infos : https://www.semi-blagnac.com/