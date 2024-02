Groin, Cyrano, Manon Gorra…que voir au théâtre du Grand Rond cette semaine !

Partager Facebook

Cette semaine encore au Théâtre du Grand Rond, on aura droit à un joli spectacle « Groin », pour le jeune public , « Cyrano », et des apéros concerts avec Manon Gorra. Demandez le programme !

Du 8 au 17 février, découvrez Groin de la compagnie Lampe-Tempête. En 1131, le roi de France est tué, renversé par un cochon. À partir de là, Alice entre en jeu. En associant des idées et des images, elle suit ce que raconte le cochon comme on peut suivre le lapin d’Alice au pays des merveilles. Groin est un collage où l’on passe du coq à l’âne en suivant ses émotions, ajoutez à cela une bonne dose de glamour pour un festin où le sang se mêle à la beauté luxuriante et où se raconte une part de nos vérités.

Pour le Jeune Public, jusqu’ au 17 février, inspiré d’Edmond Rostand, Taï-Marc Le Thanh écrit l’album jeunesse Cyrano qui nous amène au Japon médiéval. La compagnie Hecho en Casa adapte cette version dans Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive. 3 comédiennes incarnent les différents personnages et nous content l’histoire de Cyrano, amoureux secrètement d’une femme à laquelle il n’ose dire son amour à cause de son gros nez.

Du côté des apéro-spectacles, du 8 au 10 février, Manon Gorra vous invite à son concert Le Goût de toi, tourné autour d’un sujet intimement universel : l’amour. Seule sur scène avec son synthétiseur, une petite boîte à rythme et une pédale de réverbe pour la voix, elle a voulu créer un microformat concert, chaleureux et intimiste.

Infos et réservations : https://www.grand-rond.org/