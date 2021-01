La marque Serge Blanco nouvel « Habilleur officiel » du Toulouse FC

Partager Facebook

Le Toulouse FC et la marque de vêtement Serge Blanco ont signé un partenariat pour que ce dernier soit l’Habilleur officiel du club pour les trois prochaines saisons.

Via ce partenariat, la marque SERGE BLANCO habillera les Violets lors de leurs représentations hors terrains, avec des tenues spécialement pensées et conçues pour eux et leur staff. Un peu comme leurs homologues du Stade Toulousain. Un clip a même été tourné pour fêter le partenariat :

Pour rappel, SERGE BLANCO habille les hommes depuis plus de 25 ans. La marque est présente dans 60 boutiques exclusives , plus de 300 boutiques multi-marques et 200 points de vente à l’international.