La Haute Garonne soutient le SDIS 31

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Département augmente sa participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours

Les femmes et les hommes sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, dans le cadre de leurs missions quotidiennes au service des citoyens, sont en « première ligne » sur le territoire haut-garonnais, et particulièrement cette année, puisqu’ils ont fait face à la crise sanitaire avec le plus grand dévouement.

Aussi, le SDIS a mis à disposition des moyens humains (pompiers, personnels médicaux) dans les centres de vaccination de Fronton et de Bagnères-de-Luchon. Un point de vaccination pour les sapeurs-pompiers de plus de 50 ans a également été mis en place à l’état major du SDIS 31, ce qui a permis de vacciner 130 personnes en 2 semaines.

Afin d’accompagner la croissance démographique en Haute-Garonne, les élus départementaux, lors de la session du 26 janvier 2021, ont décidé d’augmenter la contribution du Conseil départemental au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne en 2021 pour la porter à 51,24 M€, soit une évolution de 0,5 % par rapport à 2020.

Le Département contribue ainsi à hauteur de 65 % du financement du budget du SDIS 31.

Le Département participera également fortement aux investissements du SDIS 31 à hauteur de 2 M€ en 2021.

5 nouvelles casernes vont permettre d’améliorer les délais d’intervention des sapeurs-pompiers sur l’ensemble du territoire : à Aussonne (à côté du MEETT) et Montgiscard pour livraison au printemps 2021, et pour la couverture opérationnelle de la ville de Toulouse sur « Suzanne Lenglen » courant de l’été 2021 et au niveau du « boulevard d’Atlanta » et du « boulevard Eisenhower » pour une livraison début 2022.

4 chantiers de rénovation ou de réhabilitation ont été réalisés avec le centre rénové de Bagnères-de-Luchon livré à la rentrée 2020 et celui de Villemur-sur-Tarn reconstruit à neuf sur la commune de Villematier, pour fin février 2021.

Début 2022, les centres de secours de Saint-Lys et de Saint-Jory seront reconstruits sur de nouveaux terrains.