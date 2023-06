JO 2024 : La Flamme Olympique le 17 mai 2024 à Toulouse

L’année prochaine sera une année exceptionnelle pour le sport avec les Jeux Olympiques à Paris. Pour arriver jusqu’à la Cérémonie des JO Paris 2024 le 26 juillet, la flamme olympique va connaitre un tour de France avec 65 villes-étapes et pas moins de 100 sites emblématiques.

Tout d’abord, la flamme partira de Grèce le 26 avril 2024 où elle sera allumée le 16 avril 2024. Depuis le Port du Pirée elle naviguera à bord du Belem pour arriver en France, à Marseille le 8 mai. Pendant onze semaines, elle traversera la France grâce à 10 000 porteurs.

A Toulouse, il faudra attendre le 17 mai 2024 pour son étape. Le même jour, elle traversera la Halle de Revel. Avant ça, elle sera passée par Carcassonne, Font-Romeu, Perpignan ou encore Montpellier. Puis direction le Cirque de Gavarnie et le Pic du Midi de Bigorre le 19 mai.

