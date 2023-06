Radio : Une semaine à Vélo sur les routes de Haute-Garonne pour France Bleu

Partager Facebook

France Bleu Occitanie propose du 26 au 30 juin le rendez-vous « En Roue Libre », une itinérance de cinq jours autour de Toulouse à la rencontre de ses habitants.

En roue libre, c’est du vélo, de la radio, des photos et des vidéos, pendant 5 jours en itinérance sur la Trans Garona ! A quelques jours du break estival, France Bleu Occitanie met en avant le cyclotourisme et la richesse de la Haute-Garonne.

Sébastien Brethenou est le vadrouilleur France Bleu Occitanie. Tous les matins, dans la matinale, il nous fait découvrir un coin de Toulouse ou de l’agglomération en partant à la rencontre de ses habitants.

Sébastien aime les gens. Le vélo, on est moins sûr. Totalement néophyte quant au cyclotourisme, notre vadrouilleur sera accompagné d’un technicien son de choc : Patrice Lecomte – qui lui, au moins, sait réparer une roue à plat.

Ils ont pour mission de rallier en 5 jours des Pyrénées à Toulouse. A chaque étape, la richesse du département et ceux qui font le territoire sont mis en avant.

Vont-ils y arriver ? Vous le saurez en écoutant leurs péripéties sur l’antenne de France Bleu Occitanie tous les jours en direct à 7h25, 7h37, 8h13, 8h20 et 8h36 sur France Bleu Occitanie (17 fréquences en Midi-Pyrénées) et en suivant leurs aventures en video sur le réseaux sociaux de France Bleu Occitanie et sur francebleu.fr/toulouse.

Les étapes

• Lundi 26 juin : Toulouse Matabiau -> St Gaudens en train transfert au Mourtis, récupération des vélos. Le Mourtis -> Cierp-Gaud (28 Km)

• Mardi 27 juin : Cierp-Gaud -> Montréjeau (27 Km)

• Mercredi 28 juin : Montréjeau -> Martres-Tolosane (46 Km)

• Jeudi 29 juin : Martres-Tolosane -> Carbonne (20 Km)

• Vendredi 30 juin : Carbonne -> Marquefave (10 Km) Récupération des vélos, retour à Toulouse en train.