Du 23 au 25 juin, le Raid Handisport s’installe à la Prairie des Filtres pour une événement sportif unique en son genre.

Le «Raid Handisport 31» est né il y a maintenant 8 ans pour favoriser l’expression de tous à travers la pratique sportive. Cet événement représente une véritable mise en lumière du Handisport et devient rendez-vous sportif incontournable. Le comité d’organisation a choisi la ville de Toulouse pour son édition 2023.

Le Raid Handisport 31 se déroulera sur 3 jours (de vendredi à dimanche), du 23 au 25 juin 2023. En 2021, c’est près de 60 sportifs et autant de spectateurs qui se sont rassemblés chaque jour. Cette année, les organisateurs attendent pas moins de 80 sportifs et un public de plus en plus nombreux. Le Comité Départemental Handisport assure la gestion complète de la restauration et de l’hébergement du vendredi soir au dimanche midi. Pour mener à bien ce projet, le CDH 31 a mis en place un Comité d’Organisation du « Raid Handisport 31 » où peuvent postuler futurs participants, bénévoles et élus du CDH 31.

Des épreuves pour tous

Durant le weekend, le public pourra découvrir plusieurs épreuves de qualité :

– Biathlon : en vélo, en tandem (marchant, déficient auditif ou visuel), en hanbike (paraplégique et assimilé), en rollfiets (tétraplégique, IMC, myopathe…) associé avec du tir à la sarbacane (tout handicap)

-Course d’orientation à pied (marchant, déficient auditif ou visuel), en joëlette (tétraplégique, IMC, myopathe…) ou en fauteuil tout terrain – FFT – (paraplégique et assimilé)

Tir de précision : tir à l’arc (marchant ou handicap des membres inférieurs), fléchette pendulaire (handicap lourd), carabine laser ou carabine laser sonore (déficient visuel)

Plein d’autres surprises seront au programme de ce week-end de cohésion sportive pour tous.

Plus d’infos : www.handisporthautegaronne.org