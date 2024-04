Cet été, Jazz In Marciac revient pour une 46e édition !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du jeudi 18 juillet au dimanche 4 août, le festival Jazz In Marciac fera la part belle à l’émotion pour une 46e édition très attendue.

L’été, c’est un mois de jazz en terres gersoises. Pour la 46e édition, Jazz in Marciac tentera de dépasser le record de fréquentation da l’année dernière. Et pour se faire, le festival réunira des artistes des quatre coins du monde du 18 juillet au 4 aout.

Pour le festival, les artistes ont à cœur de proposer des créations originales, comme Anne Paceo, Émile Parisien avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, Avishai Cohen qui présentera un « special and unique show for Jazz in Marciac », sans oublier l’hommage au solaire Ahmad Jamal dont les notes percussives résonnent à jamais sous la voûte du chapiteau.

Honneur à Claude Nougaro

Autre hommage, celui dédié au sorcier Claude Nougaro à l’occasion des 20 ans de sa disparition. Le mot « ouverture » est encore de mise puisque cet événement est présenté en co-production avec d’autres festivals : Jazz à Vienne, Jazz sous les pommiers et Les Suds à Arles.

Ouverture aussi à la jeunesse.

Aux musiciens bien nés, le talent n’attend pas le nombre des années. La preuve avec l’artiste de jazz la plus streamée sur Spotify en 2022 : l’autrice-compositrice-interprète Laufey et ses 24 printemps ; avec la bassiste Kinga Glyk née il y a vingt-sept ans, et dont on dit qu’elle subjugue littéralement la « bassosphère » ; avec le chanteur et multi-instrumentiste Jacob Collier, quatre Grammy Awards dans sa besace, qui foulera les planches du chapiteau avec l’ensemble vocal Take 6 une semaine avant de souffler ses trente bougies.

Des premières fois !

Ouverture, cela va de soi, à des artistes que Marciac n’avait encore jamais accueillis. C’est le cas du mythique Pink Martini qui fera… l’ouverture de cette édition, précédant Vulfpeck dans la même soirée – une première également pour ces rois du funk. Ludovico Einaudi, Meshell Ndegeocello, Chris Isaak, le magnifique projet « Black Lives : from generation to generation »… Là encore, de l’inédit sous le ciel de Gascogne.

Des fidèles

Mais l’ouverture n’exclut pas la fidélité. Liste de noms, non exhaustive, à réciter comme une promesse de bonheur : Ibrahim Maalouf, Richard Galliano, Chucho Valdes ou encore Angélique Kidjo, Youn Sun Nah et Hiromi qui témoignent de la forte présence féminine sur la scène du festival.

infos et réservations : jazzinmarciac.com

PROGRAMME

Jeudi 18 juillet

– PINK MARTINI featuring CHINA FORBES

– VULFPECK

Vendredi 19 juillet

-EMILE PARISIEN & L’ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE (CREATION)

– SISSOKO – SEGAL – PARISIEN – PEIRANI « Les Égarés »

Samedi 20 juillet

– CHRIS POTTER « Eagle’s Point »

Chris Potter – Brad Mehldau – John Patitucci – Johnathan Blake

– LUDOVICO EINAUDI

« In a Time Lapse, Reimagined »

Dimanche 21 juillet

Tribute to Ahmad Jamal

Exclusivité France, création et concert unique

– JOHN SHANNON TRIO

– MARCUS ROBERTS TRIO

– TRIBUTE TO AHMAD JAMAD

« The Celebration »

Lundi 22 juillet

– ERIK TRUFFAZ « Rollin’ & Clap »

– HIROMI’s Sonicwonder

Mardi 23 juillet

– LAUFEY

– MESHELL NDEGEOCELLO

Mercredi 24 juillet

– BLACK LIVES : FROM GENERATION TO GENERATION

– AVISHAI COHEN NEW GENERATION QUINTET

« A special and unique show for Marciac »

Jeudi 25 juillet

– SHAHIN NOVRASLI

– ANGELIQUE KIDJO « Celebrating 40 years »

Vendredi 26 juillet

– JOOLS HOLLAND AND HIS RHYTHM AND BLUES ORCHESTRA

featuring GILSON LAVIS & guest vocalists RUBY TURNER, LOUISE MARSHALL & SUMUDU JAYATILAKA

– JACOB COLLIER & TAKE 6

Samedi 27 juillet

– RICHARD GALLIANO New York Tango Trio

– NEW’GARO – Création hommage à Claude Nougaro

En coproduction avec Jazz sous les pommiers, Jazz à Vienne, Les Suds, à Arles et Jazz in Marciac

Dimanche 28 juillet

– EL COMITE

– CHUCHO VALDES « IRAKERE 50 »

with special guests Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval, Luis Enrique & Francisco Cespedes

Lundi 29 juillet

– KAREEN GUIOCK-THURAM

« Hommage à Nina Simone »

– IMANY « Voodoo Cello »

Mardi 30 juillet

– ANNE PACEO – ATLANTIS (CREATION)

– IBRAHIM MAALOUF

« Les Trompettes de Michel-Ange »

Mercredi 31 juillet

– ARTEMIS

– KENNY GARRETT

« Sounds From The Ancestors »

Jeudi 1er août

– CHARLES LLOYD

featuring Larry Grenadier & Eric Harland

– YOUN SUN NAH

Vendredi 2 août

– LOUIS MATUTE LARGE ENSEMBLE

– CHRIS ISAAK

Samedi 3 août

– DELGRES

– CARAVAN PALACE

Dimanche 4 août

– KINGA GLYK

– THE DIRE STRAITS EXPERIENCE