Toulouse. Avant-première de Petites Mains en présence de l’équipe du film

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jeudi 14 mars à 20h, le Cinéma Pathé Wilson à Toulouse présentera le film « Petites Mains » en présence de Nessim Chikhaoui et Lucie Charles-Alfred.

Nouvelle avant-première dans votre cinéma Pathé. Trois ans après son premier long métrage, « Placés », le réalisateur Nessim Chikhaoui se prépare à nous dévoiler « Petites Mains » avec un joli casting composé notamment de Corinne Masiero, Marie-Sohna Condé et Salimata Kamate.

Pour présenter son film à Toulouse, il sera accompagné de l’actrice Lucie Charles-Alfred vue dans Placés, La Traversée ou encore la série Sambre sur France 2. Elle interprète dans « Petites Mains » le rôle de Eva.

Rien n’avait préparée Eva à l’exigence d’un grand hôtel. En intégrant l’équipe des femmes de chambres, elle fait la connaissance de collègues aux fortes personnalités : Safietou, Aissata, Violette et Simone. Entre rires et coups durs, la jeune femme découvre une équipe soudée et solidaire face à l’adversité. Lorsqu’un mouvement social bouscule la vie du palace, chacune de ces « petites mains » se retrouve face à ses choix.

Rendez-vous jeudi 14 mars à 20h dans votre cinéma Pathé Wilson pour découvrir « Petites Mains » en présence de Nessim Chikhaoui et Lucie Charles-Alfred.