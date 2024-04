En mai, trois rendez-vous à la Salle Nougaro !

Partager Facebook

Au mois de mai, la Salle Nougaro Toulouse nous propose trois beaux rendez-vous avec Ana Carla Maza, les Cromosaures de l’espace et le guitariste Lucas Santtana.

Le 15 mai, Ana Carla Maza débarque sur la scène de la salle Nougaro, avec son troisième album, « Caribe » accompagné de ses musiciens. Mélange énergique de jazz, de musique classique et de rythmes latins, elle rend hommage à son pays natal Cuba. Ana Carla Maza, fait irradier les sonorités de l’Amérique du sud et cette joie de vivre « alegria » qu’elle sait partager sur scène.

La semaine suivante, le 25 mai, les Cromosaures de l’Espace atterrissent à la salle Nougaro pour nous conter les aventures d’un équipage rock de robot gaffeurs errant dans l’espace. Une représentation familiale qui plaira à petits et grands.

Ce mois de mai se termine avec le guitariste Lucas Santtana, nous donnant rendez-vous le 31 mai. Il vient présenter son neuvième album « O Paraiso ». Né de l’envie de ré-enchanter notre vision d’une planète bien malmenée. Ce génie brésilien à la voix suave et à la guitare douce traitera de sujet grave avec une élégance joyeuse, usant de l’imaginaire mystique et paradisiaque propre aux contes brésiliens. Ce mélange de musique brésilienne, de jazz et d’électronique, ressort en une musique solaire et festive.

Infos et réservations : sallenougaro.com