Le Peuple de l’Herbe en concert à Toulouse

Le Peuple de l’Herbe fait son retour à Toulouse pour un concert au Rex ce samedi 27 avril.

Depuis plus de 20 ans, Le Peuple de l’Herbe sillonne les routes de France et de Navarre, et bien au-delà, écumant les salles et festivals à la rencontre de son public. Cette fois-ci, l’heure est grave, le message est clair et il faut qu’il le crache, qu’il crache cette rage contenue pour affronter les peurs de notre étrange époque. C’est complètement flippant, haletant, mais terriblement jouissif, le tout est habilement enrobé d’une atmosphère sonore Old School. Les Lyonnais sont de retour et énervés, mais plus que jamais vivants et enthousiastes, prêts à transmettre ce spectre musical XXL, véritable patchwork sans nom, et cette rythmique hypnotique qui prend aux tripes !

Un must absolu sur scène, une performance fiévreuse où l’infrabasse sera encore une fois à l’honneur lors de cette date à Toulouse le 27 avril.