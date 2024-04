La révélation Claude en concert à Toulouse

Partager Facebook

L’automne prochain, Claude débarque avec son univers et de belles chansons sur la scène de la Cabane à la Halle de la Cartoucherie Toulouse.

Claude revient sur scène : Flanqué de ses textes ultra-lucides portés par des mélodies inoubliables et des machines spécialement paramétrées pour vous faire chanter et danser jusqu’à épuisement.

Comparé jusqu’ici à certains camarades de sa génération comme Zaho de Sagazan et validé par Eddy de Pretto et November Ultra, Claude est sans doute l’une des nouvelles têtes (et quelle tête) de la pop francophone sur qui l’on va pouvoir compter.

On ne pourra plus jamais faire sans la musique de Claude alors autant prendre des places pour la date toulousaine du 23 octobre 2024. Réservations : spectacles.bleucitron.net/