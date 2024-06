Hervé Suhubiette C’est un beau jour pour ne pas mourir au bijou les 2 et 3 juillet 2024 à 21h30

Partager Facebook

365 poèmes pour 365 jours : un voyage poétique avec Hervé Suhubiette

Deux soirées au Bijou pour découvrir son univers.

Plongez dans l’univers poétique d’Hervé Suhubiette avec son recueil « 365 poèmes sous la main », publié chez Le Castor Astral. Ce livre unique vous propose un compagnon de route pour chaque jour de l’année, une invitation à la poésie au fil des saisons et des humeurs.

Ces poèmes, Suhubiette les a écrits et réécrits, les a transportés partout avec lui, du pied de son lit aux sommets des montagnes, en passant par les trains, les salles d’attente et mille et un endroits improbables. Ils sont ainsi devenus 365 miniatures narratives, tour à tour intimes, drôles et insolites, 365 fragments de poésie quotidienne prêts à bousculer votre routine et à vous offrir un regard nouveau sur le monde.

Mais ce n’est pas tout ! Hervé Suhubiette ne se contente pas de vous offrir ces poèmes à lire. Il en fait une sélection, les « poèmes à grignoter », et leur donne vie en les mettant en musique, les jouant, les chantant. Sa voix et sa guitare accompagnent les mots, leur insufflant une nouvelle dimension et les rendant encore plus accessibles et touchants.

Avec « 365 poèmes sous la main », Hervé Suhubiette nous invite à un voyage poétique unique, une exploration de l’extraordinaire dans le quotidien. Ses poèmes, drôles, tendres et parfois grinçants, sont autant de petits miroirs qui reflètent la beauté et la complexité de la vie. Laissez-vous porter par ses mots et sa musique, et découvrez la poésie comme vous ne l’avez jamais vue auparavant.