Tremplin Rose Festival 2025 : Oscar Emsh et Enock Sacrés Grands Vainqueurs !

Toulouse a vibré, le jury a rendu son verdict ! Après des prestations électrisantes sur la scène du Bikini, le Tremplin Rose Festival 2025 a ses grands gagnants. Oscar Emsh et Enock ont été couronnés lauréats de cette édition, marquant ainsi leur empreinte sur la scène musicale toulousaine.

Devant un public survolté et un jury attentif, les finalistes De Fleur, Enock, Spiritisma et Oscar Emsh se sont donnés à fond, montrant toute l’étendue de leur talent et de leur énergie. La compétition fut rude, mais l’esprit de partage et la passion de la musique ont primé.

C’est finalement Oscar Emsh et Enock qui remportent cette édition 2025 du Tremplin Rose ! Une victoire qui récompense leur travail, leur originalité et leur capacité à captiver la foule.

Félicitations chaleureuses aux deux lauréats ! Un immense bravo également à tous les finalistes pour leurs prestations exceptionnelles et l’énergie incroyable qu’ils ont su transmettre sur scène. Ils ont tous contribué à faire de cette édition un moment inoubliable pour la scène musicale locale.

Le Rose Festival continue de s’affirmer comme un révélateur de talents, offrant une plateforme précieuse aux artistes émergents. Nous avons hâte de voir les chemins que prendront Oscar Emsh et Enock !