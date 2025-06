Save The Date : Toulouse Plages Revient du 21 Juillet au 24 Août pour un Été Sportif et Festif !

Toulouse, préparez vos maillots et vos baskets ! L’événement incontournable de l’été toulousain, Toulouse Plages, fait son grand retour du 21 juillet au 24 août 2025. Un mois entier d’animations sportives, ludiques et rafraîchissantes, entièrement gratuites et inédites, vous attendent pour un été alliant sport et farniente !

Depuis plus de 20 ans, Toulouse Plages, organisé par la mairie de Toulouse avec le précieux soutien de nombreuses associations locales, transforme la ville en un immense terrain de jeu et de détente.

La Prairie des Filtres : Le Cœur de l’Action

Rendez-vous à la Prairie des Filtres, qui sera le théâtre d’une large palette d’activités pour toute la famille. Quels que soient vos goûts, vous trouverez de quoi vous dépenser, vous amuser et vous rafraîchir :

Espace Sport Santé Bien-être : Pour prendre soin de soi sous le soleil.

Pour prendre soin de soi sous le soleil. Jeux de Lancers : Kubb, molkky, pétanque, et même la boccia (une pétanque adaptée pour les personnes en situation de handicap).

Kubb, molkky, pétanque, et même la boccia (une pétanque adaptée pour les personnes en situation de handicap). Espace Beach : Beach volley, beach tennis, spikeball… Sentez le sable sous vos pieds !

Beach volley, beach tennis, spikeball… Sentez le sable sous vos pieds ! Plancher Danse : Initiations et bals pour bouger au rythme de l’été.

Initiations et bals pour bouger au rythme de l’été. Structures Aqualudiques : Neuf jets et sept jeux d’eau pour des éclaboussures garanties.

Neuf jets et sept jeux d’eau pour des éclaboussures garanties. Structure Gonflable : Pour sauter et rebondir sans modération.

Pour sauter et rebondir sans modération. Espace Tout-Petits : Bac à sable, parcours motricité, et structures adaptées pour les 0-3 ans.

Bac à sable, parcours motricité, et structures adaptées pour les 0-3 ans. Espace Grimpe : Slackline, une toute nouvelle structure d’accrobranche, cage à grimper et tyrolienne pour les aventuriers.

Slackline, une toute nouvelle structure d’accrobranche, cage à grimper et tyrolienne pour les aventuriers. Activités Nautiques : Initiez-vous à l’aviron et au canoë-kayak sur la Garonne.

Initiez-vous à l’aviron et au canoë-kayak sur la Garonne. Sports de Raquettes : Badminton, speedminton, tennis de table…

Badminton, speedminton, tennis de table… Sports Collectifs : Sports de combats, basket 3×3, discgolf, baseball, football américain, dodgeball.

Sports de combats, basket 3×3, discgolf, baseball, football américain, dodgeball. Terrains Gonflables : Pour des parties endiablées de rugby à 7, beach soccer, sandball ou ultimate.

Et ce n’est pas tout ! Vous pourrez aussi profiter d’une biblioplage pour bouquiner à l’ombre des arbres, de visites guidées proposées par l’Office du Tourisme, de délicieux food trucks pour les pauses gourmandes, et d’animations concoctées par plus de 40 associations partenaires. Il y en aura pour tous les enfants : 0-3 ans, 4-7 ans, 8-12 ans.

Flânez et Découvrez le Port Viguerie

Ne manquez pas l’ambiance du Port Viguerie, qui propose des activités uniques en bord de Garonne :

Une guinguette installée en bord de Garonne vous invite à passer un délicieux moment de détente.

installée en bord de Garonne vous invite à passer un délicieux moment de détente. Envie de fraîcheur et d’une perspective différente sur la ville ? Embarquez sur la Garonne à bord d’un bateau sans permis pour naviguer librement et découvrir Toulouse et ses monuments depuis l’eau.

pour naviguer librement et découvrir Toulouse et ses monuments depuis l’eau. Et pour un panorama insolite sur la Ville Rose illuminée ? Faites un tour de grande roue !

Le programme détaillé de toutes les activités et animations sera à découvrir prochainement. Restez connectés pour ne rien manquer de cet été exceptionnel à Toulouse !