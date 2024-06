Le chœur Gay de Toulouse ce soir au Bijou

Partager Facebook

Le Chœur Gay de Toulouse vous invite à un voyage musical unique au Bijou !

Plongez dans l’univers vibrant et éclectique du Chœur Gay de Toulouse lors de leur concert exceptionnel au Bijou. Laissez vous emporter par leurs voix harmonieuses et leur énergie contagieuse, le temps d’une soirée placée sous le signe de la diversité et de la joie.

Un répertoire riche et varié

Le Chœur Gay de Toulouse vous propose un véritable voyage musical à travers le temps et les cultures. Des cabarets berlinois et parisiens des années folles à la scène pop new-yorkaise et californienne des années 60 et 70, en passant par la variété internationale actuelle, leur répertoire revisite librement l’histoire musicale de la culture gay.

Leurs arrangements à plusieurs voix, tantôt a cappella, tantôt accompagnés de quelques instruments, vous feront vibrer et chanter à l’unisson.

Une soirée inoubliable

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le talent et la passion de ces choristes qui célèbrent la diversité et l’amour à travers leur musique. Un spectacle jubilatoire vous attend au Bijou !

Infos pratiques :