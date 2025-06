« PIAF ! LE SPECTACLE » : Le Plus Grand Hommage à La Môme Débarque au Casino Théâtre Barrière de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à une soirée d’émotion pure et de musique intemporelle ! Le Casino Théâtre Barrière aura l’honneur d’accueillir « PIAF ! LE SPECTACLE » le mardi 21 octobre 2025 à 20h30. Ce rendez-vous exceptionnel fait partie de la tournée mondiale célébrant le 110ème anniversaire de la naissance d’Édith Piaf, et s’annonce comme le plus grand succès francophone de l’histoire !

Après avoir conquis plus d’un million de spectateurs à travers plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays, « PIAF ! LE SPECTACLE » est unanimement salué par la famille et les proches d’Édith Piaf comme étant « …Le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Édith Piaf… ». Un témoignage poignant de sa qualité et de son authenticité.

Pour marquer le 110ème anniversaire de « La Môme », ce spectacle musical d’envergure nationale vous propose de revivre l’histoire de la plus grande chanteuse de tous les temps. Grâce à une nouvelle scénographie exceptionnelle, vous serez transportés des rues vibrantes de Montmartre jusqu’à la scène mythique de l’Olympia de Paris, accompagnés par ses chansons intemporelles.

Nathalie Lermitte, l’interprète de ce rôle magistral, est saluée par la critique : « Nathalie Lermitte peut miraculeusement capturer l’âme et le timbre de Piaf ! » s’enthousiasme Le Parisien. Le New York Times le décrit comme « Dramatique, plein d’esprit, chaleureux, authentique et tout aÌ fait fantastique ! ». Et Christie Laume, sœur aînée de Théo Sarapo et héritière d’Édith Piaf, n’hésite pas à affirmer : « C’est le plus bel hommage que j’ai vu sur Édith ».

Conçu et mis en scène par Gil Marsalla, « PIAF ! LE SPECTACLE » est bien plus qu’un simple concert ; c’est une véritable immersion dans la vie et l’œuvre de l’artiste qui a transcendé les frontières et les générations. Ne manquez pas cette occasion unique de vibrer au son des mélodies inoubliables d’Édith Piaf !

Infos Pratiques :

Date : mardi 21 octobre 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière, Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 57€

– Catégorie 2 : 52€

– Catégorie 3 : 47€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr