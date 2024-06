Conférence SWOT, VIGIE DES EAUX le 03 juillet 2024 à 19h00 à la Cité de l’Espace

Partager Facebook

Conférence gratuite (sur réservation) à partir de 19h à la Cité de l’espace de Toulouse.

SWOT : une mission spatiale révolutionnaire pour mieux comprendre l’eau et le changement climatique

SWOT (Surface Water and Ocean Topography) est une mission spatiale internationale, fruit d’une collaboration entre la NASA et le CNES, qui vise à révolutionner notre compréhension de l’océanographie et de l’hydrologie.

Première étude mondiale de ce type, SWOT s’attaque à la mesure à haute résolution des eaux continentales et à l’évolution des océans et des zones côtières. Grâce à des technologies innovantes, la mission cartographie l’élévation des masses d’eau douce et salée à travers le globe.

Ces données précieuses nous permettront de quantifier et de mieux comprendre le rôle crucial de l’océan dans le changement climatique. En analysant le cycle global de l’eau, le stockage et la redistribution de l’eau douce dans les lacs, les rivières et les réservoirs, ainsi que le suivi des inondations, SWOT nous apportera des informations inédites sur l’impact du réchauffement climatique sur nos ressources en eau.

Les connaissances acquises grâce à cette mission seront essentielles pour les communautés du monde entier afin de mieux se préparer aux défis liés au changement climatique et à la gestion durable de l’eau.

La conférence proposée aura pour objectif de dresser un bilan complet de la mission SWOT. Elle mettra en lumière la rupture technologique majeure que représente la mesure par interférométrie à large fauchée depuis un satellite. Elle présentera également les premiers résultats scientifiques obtenus, qui enrichissent considérablement notre compréhension du cycle de l’eau et de ses interactions avec le changement climatique.

Cette conférence s’adresse à un large public, comprenant des scientifiques, des professionnels de l’eau, des décideurs politiques et le grand public. Elle sera une occasion unique de découvrir les avancées majeures de la mission SWOT et de comprendre comment elles contribueront à un avenir plus durable pour notre planète.

AVEC DELPHINE LEROUX ET ROSEMARY MORROW