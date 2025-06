L’ApérOpéra au Bijou : Une Soirée Inédite et Passionnée autour des Chefs-d’œuvre Français !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à une immersion lyrique conviviale ! Le Bijou, fidèle à son ADN francophone, vous invite à une soirée « ApérOpéra » exceptionnelle le samedi 5 juillet 2025 à 18h00. Une occasion unique de vibrer au son des plus grands airs de compositeurs français, le tout dans une ambiance intime et chaleureuse.

Loin des codes habituels des grandes salles d’opéra, Le Bijou vous propose une programmation musicale insolite et résolument accessible. C’est côté bistrot que se déroulera cette soirée dédiée aux tubes de compositeurs français.

Attendez-vous à un programme riche en émotions où l’amour, la passion et la comédie seront les maîtres mots. Des chanteuses et chanteurs lyriques talentueux, accompagnés par la pianiste Elisabeth Matak, vous feront vibrer au son de grands airs, de duos envoûtants et de pépites incontournables de l’opéra. Et oui, vous l’aurez compris : « Pas de djembé ! » pour cette plongée dans l’art lyrique.

Ce rendez-vous est l’opportunité parfaite de découvrir la beauté et la puissance de l’opéra français dans un cadre intimiste, propice à l’écoute et à l’échange.

Au Programme de cette Soirée Musicale Royale :

Alexandra Cobos-Rodriguez , soprano

, soprano Mireille Bertrand , mezzo-soprano

, mezzo-soprano Frédéric Reussard , ténor

, ténor Bruno Vincent , baryton-basse

, baryton-basse Elisabeth Matak, pianiste

Venez partager un moment d’exception et laissez-vous emporter par la magie des voix et des mélodies qui ont marqué l’histoire de l’opéra.

Infos Pratiques :

Date : samedi 5 juillet 2025 à 18h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs : libre

Réservations :

