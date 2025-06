Le « Family Week-End Vol.2 » : Art Urbain et Animations pour Tous à LAYUP ce 28 et 29 Juin !

Toulouse, préparez-vous à un week-end exceptionnel en famille ! Le « Family Week-End Vol.2 » fait son grand retour les samedi 28 et dimanche 29 juin 2025 à LAYUP. Un événement unique qui mêle art urbain, créativité et activités ludiques dans un cadre XXL de 3500m2 au cœur de la Ville Rose !

LAYUP, le lieu incontournable de l’art urbain à Toulouse, s’associe de nouveau à Mother in Town pour une deuxième édition de ce week-end pensé pour divertir toutes les générations. Dès l’ouverture à 10h, petits et grands seront invités à profiter d’une multitude d’animations :

Ateliers créatifs : Pour laisser libre cours à l’imagination de chacun.

Pour laisser libre cours à l’imagination de chacun. DJ Kids Party : Pour faire danser les plus jeunes sur des rythmes endiablés.

Pour faire danser les plus jeunes sur des rythmes endiablés. Concepts parentalité : Des espaces et activités pour accompagner les parents.

Des espaces et activités pour accompagner les parents. Baby gym : Pour les tout-petits qui veulent se dépenser.

Pour les tout-petits qui veulent se dépenser. Animations sportives : Pour bouger et s’amuser en famille.

Pour bouger et s’amuser en famille. Et bien d’autres surprises pour tous les âges !

Ce « Family Week-End » est l’occasion parfaite de partager un moment de convivialité et de découverte au cœur même de l’exposition d’art urbain. L’ambiance sera festive et détendue, propice aux échanges et aux rires.

Et pour les adultes qui souhaitent prolonger la journée, l’exposition restera ouverte le samedi soir avec un DJ set jusqu’à 23h, offrant une atmosphère unique pour profiter des œuvres et de la musique.