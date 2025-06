La Fouine au Zénith de Toulouse : Le Concert Anniversaire des 20 Ans de Carrière Reporté au 21 Janvier 2026 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, bonne nouvelle pour les fans de rap français ! Le concert de La Fouine, initialement prévu le 15 avril 2025, est officiellement reporté au mercredi 21 janvier 2026, toujours au Zénith Toulouse Métropole, à 20h00. Vos billets restent bien entendu valables pour cette nouvelle date !

À l’occasion de ses 20 ans de carrière, La Fouine, considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, est de retour sur scène pour un événement qui s’annonce incontournable. Il a marqué l’histoire du hip-hop hexagonal et toute une génération avec ses titres emblématiques, devenus de véritables hymnes.

De « Aller-retour » à « Drôle de parcours », en passant par « La Fouine vs Laouni » ou encore « Mes repères », l’artiste promet de ravir ses plus grands fans avec un show qui retracera deux décennies d’une carrière riche et prolifique. Préparez-vous à chanter en chœur des morceaux qui ont bercé votre jeunesse et continuent de résonner aujourd’hui.

La Fouine, avec son flow reconnaissable entre mille et ses textes percutants, a su traverser les époques et rester une figure majeure du rap. Ce concert sera l’occasion de célébrer son parcours exceptionnel et de prouver, une fois de plus, que « Qui peut le stopper ? » personne !

Infos Pratiques :

Date : mercredi 21 janvier 2026 à 20h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Placement : Assis numéroté + Fosse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 65€

– Catégorie 2 : 55€

– Catégorie 3 : 42€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr