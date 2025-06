Les Nuits Étoilées du Domaine de Candie : Cinéma en Plein Air et Gastronomie Solidaire tout l’Été !

Toulouse, préparez-vous à des soirées d’été magiques sous les étoiles ! Le Domaine de Candie, avec son majestueux château du XIIIe siècle, vous invite à ses « Nuits Étoilées » pour quatre rendez-vous uniques mêlant 7ème art et gastronomie, le tout dans une ambiance conviviale et solidaire.

À partir du lundi 30 juin 2025, et pour d’autres dates tout au long de l’été, venez profiter de ce cadre historique exceptionnel. Ces soirées sont l’occasion rêvée de s’évader du quotidien et de soutenir de belles causes.

Un Programme Complet et Enchanté :

L’accueil se fera dès 19h30. Pour ceux qui le souhaitent, une visite optionnelle du Domaine sera proposée, vous permettant de découvrir son parc verdoyant, ses bâtiments historiques et son château abritant les chais.

Ensuite, place à la gourmandise ! Un repas sur place vous attendra dans une ambiance festive, rythmée par des bandas qui mettront l’ambiance. Une véritable guinguette à ciel ouvert pour régaler vos papilles.

À la nuit tombée, vers 22h00, installez-vous confortablement dans le parc, devant le château, pour la séance de cinéma en plein air. Laissez-vous emporter par le film du soir sous un ciel étoilé. Le placement est libre, alors n’hésitez pas à apporter vos couvertures, coussins ou chaises pliantes pour un confort optimal.

Des Soirées Solidaires pour une Bonne Cause :

En participant aux Nuits Étoilées du Domaine de Candie, vous ne faites pas que vous divertir : vous agissez ! Cet événement est solidaire et permet de soutenir la recherche contre le cancer et les actions liées au « bien manger » pour les écoliers toulousains. Votre soirée aura un impact concret et positif.

Dates des Nuits Étoilées :

Lundi 30 juin 2025 : de 19h30 à 23h30

de 19h30 à 23h30 Lundi 7 juillet 2025 : de 19h30 à 23h30

de 19h30 à 23h30 Lundi 21 juillet 2025 : de 19h30 à 23h30

de 19h30 à 23h30 Lundi 28 juillet 2025 : de 19h30 à 23h30

Informations Utiles :

Ouverture du site à partir de 19h30 pour la visite du Domaine (optionnel).

Présentez-vous avec votre billet imprimé ou sur le téléphone.

Les soirées sont susceptibles d’être annulées ou reportées en fonction de la météo (pensez à vérifier les informations avant de venir).

Les animaux ne sont pas admis sur le site du Domaine de Candie.

Il est interdit d’apporter sur le site sa propre nourriture ou boisson.

Des toilettes sont à votre disposition dans la maison du Bien Manger.

Inscription : les-nuits-etoilees-de-candie

Venez vivre une expérience unique alliant patrimoine, cinéma et gastronomie, tout en soutenant de belles causes !