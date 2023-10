Hand. Victoire du FENIX Toulouse face à Chartres (33-30)

Partager Facebook

Pour la 4e journée de Liqui Moly Starligue, le FENIX Toulouse a renoué avec la victoire face à Chartes (33-30) au Palais des Sports.

Après son revers face à Nantes la semaine dernière, il fallait absolument rebondir pour les hommes de Danijel Andjelkovic. Et c’est chose faite ! Dès l’entame de la rencontre, le FENIX et ambitieux en attaque, met la tête dans la défense de Chartres et impose vraiment son rythme de jeu. Il faut également compter sur un Jef Lettens des grands soirs, qui additionne les arrêts.

En seconde période, les partenaires de Nemanja Ilic, veulent absolument faire l’écart au score. L’équipe de Chartres ne lâche pourtant rien. C’est en défense que les différences se font. Avec un Bakary Diallo des grands soirs, avec son compère Gabriel Nyembo à ses côtés, nous avons à faire à un vrai mur défensivement pour le FENIX. Toulouse, fait logiquement l’écart, et finit par s’imposer au bout des 60 mins de jeu 33/30.

LA RÉACTION DE GONCALO VIEIRA

« Ce soir on retrouve le FENIX qu’on aime. On a fait un bon match complet, c’était très sympa à jouer. On s’est retrouvé, c’est ce qu’il fallait. On avait envie de bien se reprendre après le match contre Nantes. C’est chose faite ! On va se reposer ce weekend pour bien travailler la semaine prochaine pour le match de CESSON. »