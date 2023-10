Toulouse. L’Envol des Pionniers présente Tous Audacieux !

Partager Facebook

L’Envol des Pionniers a dévoilé Tous Audacieux ! un week-end événement grand public et gratuit qui aura lieu le week-end du 6 et 7 juillet 2024. En parallèle de cette annonce, L’Envol des Pionniers lance un appel à projets pour concevoir la programmation.

Il y a près de 100 ans le transport du courrier par les airs depuis Toulouse et les débuts de l’Aéropostale ont représenté une épopée humaine faite de défis humains et techniques inimaginables où l’audace a eu une place centrale. L’Envol des Pionniers d’où cette aventure de l’aviation depuis Toulouse a débuté souhaite partager avec ses visiteurs cet esprit des précurseurs et invite le public à découvrir leur propre audace à travers de multiples activités et rencontres le week-end du 6 et 7 juillet 2024.

Ce nouvel événement grand public gratuit proposera aux visiteurs du site de L’Envol des Pionniers à Toulouse -Montaudran, de découvrir leur degré d’audace à travers de multiples expériences originales : ateliers, animations, rencontres, concerts .

Des personnalités inspirantes au rendez-vous

Tous Audacieux ! les 6 et 7 juillet 2024 permettra aussi au public de rencontrer des personnalités inspirantes, et passionnées (aventuriers, pilotes, innovateurs…) dont l’audace résonne avec l’esprit de l’Aéropostale. Notamment les membres des LATECOERE EXPLORER comme Bertrand Piccard, Catherine Maunoury, Laurence de la Ferrière et Raphaël Domjean.Cette association LATECOERE EXPLORER sous l’égide de Pierre-Elzéar Latécoère perpétue l’esprit visionnaire de Pierre-George Latécoère via des projets innovants dans les secteurs de la technologie, la science ou l’environnement. D’autres personnalités inspirantes et audacieuses vont rejoindre le projet comme le collectif des entrepreneurs Toulouse Pionneers très impliqués dans l’éco mobilité par les airs et adossé à L’Envol des Pionniers. La liste des personnalités audacieuses sera annoncée l’année prochaine avec la programmation finale.

UN APPEL A PROJETS « TOUS AUDACIEUX !

Pour co-concevoir cette programmation, de ce week-end Tous Audacieux ! L’Envol des Pionniers lance un appel à projets aux associations et organismes de tous horizons (culturels, sportifs, pédagogiques, scientifiques…) pour proposer des activités originales, audacieuses, et principalement interactives.

Les associations qui souhaitent postuler à l'appel à projets peuvent retrouver le formulaire ainsi que toutes les modalités pour répondre ici https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/appel-a-projets-tous-audacieux/