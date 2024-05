David Skrela, nouveau président de l’association Colomiers Rugby

Partager Facebook

Joueur emblématique de la Colombe, David Skrela devient le nouveau président de l’Association ! Après 9 ans à la co-présidence de l’Association, Jean Louis Delon et Serge Toneguzzo ont souhaité prendre du recul et ont démissionné ce lundi soir de leurs fonctions.

Enfant du club, David Skrela est arrivé sur les terrains de Colomiers Rugby à l’âge de 5 ans. Il a réalisé ses débuts dans le monde professionnel en 1997 à 18 ans aux côtés de certaines légendes de la Colombe comme Fabien Galthié et Jean-Luc Sadourny. Ancien international français (23 sélections), il a fait partie de cette génération dorée victorieuse du Challenge Européen en 1998, finaliste de la grande coupe d’Europe en 1999 et du Top 16 en 2000.

Après des passages au plus haut niveau du rugby français avec le Stade Français, le Stade Toulousain et Clermont, il est revenu au stade Michel-Bendichou en 2013 pour finir sa carrière dans son club formateur. Il a conclu ses 17 années de rugby professionnel sur une demi-finale de Pro D2 en 2016 face à Bayonne sous le maillot columérin. Icône de Colomiers Rugby, David Skrela est aujourd’hui encore le meilleur marqueur (1136 points) de l’histoire du club à la colombe. Ce lundi 13 mai, David Skrela a été élu président de l’Association !

David Skrela : « Suite au conseil d’administration du 13 mai, j’ai été élu président de l’US COLOMIERS. Je tiens à remercier Serge TONEGUZZO et Jean Louis DELON qui ont œuvré à la présidence pendant 10 ans et qui ont permis au club de se développer. Je remercie également le conseil d’administration pour sa confiance. C’est un grand honneur pour moi de présider cette association qui m’a tant apporté dans mon parcours rugbystique et personnel mais c’est surtout une grande responsabilité de succéder à tant de personnes qui ont consacré tant de temps pour créer, structurer et développer cette association. Je suis convaincu que cette association a encore de belles années devant elle avec la passion et l’engouement générés par les salariés, les entraineurs et les bénévoles qui donnent tant de temps et d’énergie tout au long de l’année. Le but de mon engagement est d’accueillir et de former les joueurs et les joueuses pour leur permettre d’évoluer au meilleur niveau en conservant l’identité de la formation columérine. Pour finir, une autre de mes missions sera de travailler avec l’ensemble des parties prenantes du club (SASP et Fonds de Dotation) pour créer une vraie synergie et mettre la formation de nos jeunes au cœur du projet columérin. »