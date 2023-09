Spectacle sur les soignants « Ce qu’il en coûte » au Théâtre Grand Rond

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La compagnie Les Attracteurs Etranges présente le spectacle de Marie Delmarès « Ce qu’il en coûte » qui parle des soignants, de leurs conditions de travail, de leur lien aux patients, de la crise sanitaire et celle plus globale de la santé publique au Théâtre du Grand Rond à Toulouse.

3ème volet d’une trilogie consacrée au travail, « Ce qu’il en coûte ». s’interesse au monde de la santé publique et plus particulièrement les conditions de travail des soignants auprès du 4ème âge.

Une infirmière nous raconte son parcours depuis le H.A.D, hospitalisation à domicile, jusqu’à l’EHPAD en passant par l’hôpital. A travers anecdotes et ressentis personnels, elle interroge sa vocation, son lien aux patients, à l’aune de la réforme de notre système de santé, d’une course imposée à la rentabilité et au moindre coût. Elle vient nous expliquer pourquoi elle a perdu le sens de son métier en ne pouvant plus l’exercer dans de bonnes conditions.

Rendez-vous les 12, 13 et 14 octobre à 21h et le 13 octobre à 14h30 au Théâtre du Grand Rond Toulouse.