Ligue 1. Toulouse gâche la fête du PSG !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dimanche soir, pour l’avant dernière journée de Ligue 1, le Toulouse FC s’est imposé sur la pelouse du PSG (1-3).

Pour les supporters parisiens, ce devait être une grande fête pour le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes et la célébration du 12e titre de Champion de France du club. Sauf que les toulousains n’étaient pas là pour faire de la figuration lors de la 33e journée de Ligue 1. Bien au contraire.

Si Paris ouvre la marque par Mbappé (1-0, 8e), Toulouse a dominé la rencontre et a fait déjoué la défense parisienne grâce à trois buts signés Dallinga (13e), Gboho (68e) et Magri (90e+5). Dimanche soir, il n’y avait pas photo, le TFC était injouable et Paris finit sa saison à domicile par une défaite.

A une journée de la fin, Toulouse est 10e de Ligue 1 avec 43 points. Prochaine rencontre, au Stadium dimanche 19 mai face à Brest pour finir la saison !