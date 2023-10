Exposition  autour de l’Abolition de la peine de mort à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Castelet, à Toulouse, accueille jusqu’au 31 décembre 2023 le travail de l’artiste plasticien, réalisateur et musicien Sébastien Loghman et une exposition autour de l’abolition de la peine de mort.

Tout d’abord, l’artiste plasticien, réalisateur et musicien, diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris (2006) et du Fresnoy (2009) proposent des œuvres s’appuyant sur une technologie actuelle mais trouvant leur origine dans la pratique du dessin. Pour le Castelet, il a conçu un ensemble d’œuvres en lien avec le lieu, dont un film inspiré par le témoignage de la magistrate Monique Mabelly sur les dernières minutes du dernier condamné à mort et guillotiné en France, Hamida Djandoubi : Là où naissent les ruines.

Une exposition

En parallèle vous pourrez découvrir une exposition consacrée à l’Abolition de la peine de mort en France, proposée par le Musée Criminocorpus. Elle est composée de documents d’archives, articles de presse, dessins, photographies et objets reproduits à partir de collections publiques notamment.

Un lieu unique

Réhabilité en centre d’interprétation et lieu de mémoire, le Castelet, ancien bâtiment administratif de la prison Saint-Michel, présente un parcours muséographique permanent abordant plusieurs thématiques liées à l’histoire du lieu. Cet espace culturel et mémoriel retrace les 150 ans d’histoire de la prison et accueille des installations artistiques éphémères dont celle de Sébastien Loghman avec « Abolition de la peine de mort ».