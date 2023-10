Une année difficile, Killers of the Flower Moon…Que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir les films Une année difficile, Killers of the Flower Moon, Les Trolls 3 et la Comédie Humaine.

Une année difficile de Eric Toledano, Olivier Nakache

Avec Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Mathieu Amalric

Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, c’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

Avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro

Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l’un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d’argent Osage que possible avant de recourir au meurtre.

Les Trolls 3 de Tim Heitz, Walt Dohrn

Après deux films à se tourner autour pour finalement tomber dans les bras l’un de l’autre, Poppy et Branch sont officiellement en couple (#broppy)! Alors qu’ils n’ont plus de secrets l’un pour l’autre, Poppy fait une découverte incroyable relative au passé de Branch.

La Comédie humaine de Kôji Fukada

Avec Masayuki Yamamoto, Kanji Furutachi, Minako Inoue

Une rencontre fortuite née d’une déception, un vernissage où personne ne vient et un nouveau membre dans la famille : trois histoires s’entrecroisent et révèlent des vérités jusque-là bien enfouies.