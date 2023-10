Halloween au Mama Shelter de Toulouse

Partager Facebook

Le Mama Shelter, à Toulouse, propose des événements pour Halloween le weekend du 28, 29, 31 octobre et le 1er novembre prochain.

Trick or Treat au Mama Shelter ! Pour cette nouvelle édition, la chaine hôtelière prolonge Halloween dans certains de ces établissements en proposant des activités drôles et divertissantes du 21 octobre jusqu’au 1er novembre.

Pendant cette semaine, les Mama Shelter vous feront profiter d’un panel d’animations pour les plus téméraires d’entre vous sur le thème d’un « Spooky Halloween ». Citrouilles, candélabres et fantômes envahiront chacun de nos hôtels pour vous faire vivre ces festivités comme à l’américaine.

Au programme, plusieurs activités dont un candy et cocktail bar pour satisfaire les petits comme les grands, des ateliers pour les enfants (maquillage, danse, dessin,…) encadrés par des Nannies et une programmation à vous glacer le sang pour le CinéMama.

Avis aux plus inventifs, un grand concours de déguisement est organisé dans la plupart des Mama Shelter. Homme, femmes, enfants et chiens pourront concourir au titre et faire preuve de créativité afin de faire trembler leurs concurrents. D’ailleurs Mama Shelter offrira un cadeau à chaque personne qui se présentera avec son chien déguisé, parce que même les toutous peuvent être de la partie !

En ce qui concerne la Kid’s Party, celle-ci se déroulera soit le samedi 28 octobre à Toulouse ! Petits et grands pourront venir déguisés et les bambins pourront savourer une petite collation.

Coté gastronomie, les restaurants des Mama Shelter proposeront un brunch spécial Halloween à venir déguster les 28, 29 et 1er novembre à partir de midi. Les plus chanceux pourront savourer leur déjeuner et dîner en musique grâce à un DJ Set

A Toulouse, on pourra donc profiter de :

Halloween Spooky Brunch les 28, 29 octobre et le 1er novembre

La crazy Kids Party le 28 octobre

Until Dawn Party le 31 octobre.

Pour en savoir plus mamashelter.com