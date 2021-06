« Des formes & la ville » de l’artiste toulousain Chat Maigre à La galerie 3.1

Partager Facebook

A partir du jeudi 17 juin, La galerie 3.1 accueille l’exposition « Des formes & la ville » de l’artiste toulousain Chat Maigre jusqu’au 28 août 2021.

Artiste plasticien, graphiste de formation, Chat Maigre décore tout ce qui l’entoure et enchâsse ses œuvres dans l’espace urbain pour enchanter la ville. Formes géométriques colorées et motif liberty camouflent et embellissent le mobilier urbain existant ou créé par l’artiste. Ces lieux imaginaires ponctuent avec fantaisie le mouvement perpétuel de la vie citadine.

Pour La galerie 3.1, Chat Maigre a conçu une rue-forum inédite. Cet espace à partager et à co-construire invite les arpenteurs-visiteurs à « lâcher prise » et à créer des liens. Le parcours est jalonné, entre autres, des œuvres phares de Chat Maigre : le radar pixel, la chaise étoile et le banc participatif Naelou.

L’exposition « Des formes & la ville » questionne l’art dans l’espace public en relation avec les pratiques du street art. Elle témoigne aussi du dialogue entre les arts plastiques et les arts appliqués, la sculpture et l’objet « designé ». Membre fondateur du collectif K-Libre D’esprit, Chat maigre a créé en 2006 le studio de design global KLD – DESIGN.

Infos

Exposition « Des formes & la ville » de Chat Maigre

La galerie 3.1 à Toulouse

Du mardi au vendredi de 10h à 17h, le samedi de 12h à 18h, le 1er dimanche du mois de 12h à 18h. Entrée libre et gratuite.