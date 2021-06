Début du cycle « Africa » à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Prévue au printemps 2020 et reportée à plusieurs reprises, “Africa” aura droit à son cycle à la Cinémathèque de Toulouse du 17 au 30 juin 2021. Un complément cinématographique à Rio Loco 2021 notamment !

Le cinéma africain, né véritablement des Indépendances, est un des plus jeunes de l’histoire du cinéma. Jeune sur l’échelle historique. Jeune surtout dans son caractère. Il est un cinéma vert, un cinéma en pleine poussée – bien que déjà fort d’une histoire conséquente. Un cinéma qui reverdit – les spectateurs et le cinéma lui-même. Et pourtant un cinéma qui reste encore à découvrir, toujours à redécouvrir.

Une programmation présentée dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le soutien de la convention Institut français + Ville de Toulouse et la collaboration de la Cinémathèque de Nice, de l’Institut Jean Vigo à Perpignan et du Lux – Scène nationale de Valence.

Dans la programmation, on notera la présence de : Dyana Gaye (Des étoiles, Un transport en commun) pour le cinéma sénégalais. Newton Aduaka (Ezra, One Man’s Show) pour le cinéma nigérian. Sol de Carvalho (Mabata Bata, Le Jardin d’un autre homme) pour le cinéma mozambicain. Et Raja Amari (Satin rouge, Corps étranger) pour le cinéma tunisien, accompagnée de Mohamed Challouf (Ouaga, capitale du cinéma). Le tour d’horizon sera trop bref, avouons-le, mais il ouvrira, justement, de nouveaux horizons.

Tout au long de ces découvertes et échanges, on sera accompagné par Thierno Ibrahima Dia, professeur de cinéma, et Catherine Ruelle, journaliste et critique de cinéma spécialiste des cinémas africains, présent aussi pour la programmation de ce cycle Afrika.

Rencontre avec Abdessamad El Montassir, artiste chercheur le 30 juin

Artiste puisant dans différents registres du savoir, de la science occidentale à l’oralité et aux connaissances traditionnelles des populations du Sahara, Abdessamad El Montassir présentera lors de cette rencontre le temps de résidence qu’il effectuera à la Cinémathèque de Toulouse afin d’en explorer certaines archives.

Programmation à découvrir ici !