Une 26e édition pour Cinespana en 2021 à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 26e édition de Cinespaña se tiendra du 1 au 10 octobre 2021 à Toulouse et sa région pour notre plus grand plaisir. L’occasion de montrer la bonne santé du cinéma espagnol dans la ville rose !

Cinespaña est l’évènement culturel qui permet chaque année au public de la métropole toulousaine et de la région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée, de découvrir le cinéma espagnol. Avec une programmation riche et variée, le festival propose : une compétition de longs-métrages de fiction et de documentaires, un panorama des meilleures productions de l’année, « Relámpagos » une sélection de courts-métrages sur les nouvelles tendances du cinéma espagnol, des cycles thématiques et des rétrospectives ainsi qu’une programmation jeune public avec des films d’animation et des ateliers…

Le festival s’adresse à tous les publics et embarque pendant 10 jours les spectateurs dans le cinéma espagnol d’hier et d’aujourd’hui !

Le plus de Cinespaña ? Les nombreux rencontres et débats avec les cinéastes, les acteurs et actrices espagnoles. En plus des projections, Cinespaña c’est aussi des événements tels que des rencontres littéraires et une exposition photo.

Sans oublier, le village du festival, dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse, qui propose aux spectateurs de se retrouver autour d’un concert et du bar à tapas dans une ambiance conviviale et festive.

Une affiche signée Marcos Martinez !

Cette année l’affiche est le résultat d’une toute nouvelle collaboration avec l’artiste Marcos Martínez, un artiste visuel et graphiste basé à Valence (Espagne). Tout au long de sa carrière, il a travaillé autour du collage et de la création de nouvelles illustrations à travers une décontextualisation d’images existantes, leur donnant un caractère onirique et surréaliste. Ses œuvres dégagent une ambiance nostalgique typique des photographies anciennes, auxquelles il ajoute une touche comique qui redimensionne et oxygène les œuvres.