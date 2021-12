Cirkvost, Noël, Lanternes, Toulousain…Que faire à Toulouse ce week-end ?

Partager Facebook

Encore un joli week-end en perspective à Toulouse avec de nombreuses activités entre les concerts, le Cirkvost à la Grainerie, les dernières représentations de Toulousain ou le Festival des Lanternes et les marchés de Noël !





Le Cirkvost à la Grainerie

Du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier à la Grainerie près de Toulouse, place au chapiteau du CirkVost pour dix-sept représentations de « Hurt me tender » , un spectacle de haute voltige aérienne, énergique et vivant à voir en famille.

> https://www.toulouseblog.fr/le-cirkvost-presente-son-spectacle-a-la-grainerie-pres-de-toulouse/

Derniers dates pour Toulousain sur scène

Dans le nouveau Studio 55 de Toulouse, venez découvrir ou redécouvrir le spectacle aux plus de 500 représentations avec Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg.

> https://www.facebook.com/lestudio55

Lilly Wood and The Prick au Bikini

Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix de Prayer in C, Lilly Wood and the Prick revient avec son album pop et oxygénant porté par la voix soul et écorchée de Nili qui balaye la morosité de ces dernières années.

AZ et Harold Barbé à la Comédie de Toulouse

Les humoristes AZ et Harold Barbé seront respectivement à la Comédie de Toulouse vendredi et samedi avec leur superbe spectacle.

Pour en savoir plus : www.lacomediedetoulouse.com

Trophée Master le 12 décembre à la Halle aux Grains

Organisé chaque année par le Centre d’Art Chorégraphique en Danses Urbaines, le Trophée Master se classe parmi les meilleures compétitions internationales de danse Hip Hop.

> https://www.facebook.com/events/600659221285147

Salon Créateurs & Artisans d’art de Toulouse

Au Salon Créateurs & Artisans d’Art de Toulouse, venez à la rencontre d’artistes pour découvrir la grande richesse du patrimoine artisanal français. L’occasion unique d’apprécier tout un monde de créations originales sélectionnées par un comité d’artisans, experts dans leurs domaines.

Rendez-vous jusqu’au 12 décembre au MEETT

> https://www.facebook.com/SalonCreateursArtisansdArt/





Le Festival des Lanternes à Blagnac

Le Festival des Lanternes a lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

> Pour tout savoir : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/

Les Fatals Picards au Bikini

Les Fatals Picards seront en concert le samedi 11 décembre 2021 au Bikini

Noël à l’hippodrome de Toulouse ce 11 décembre

A l’occasion des courses de trot l’hippodrome propose aux familles un avant-goût de Noël ! Un goûter de Noël sera offert à tous les enfants qui pourront aussi profiter de balades à poneys, découvrir les courses avec notre jeu le Défi des petits et immortaliser leur journée grâce à la borne à selfies du Père Noël.

> https://www.facebook.com/events/2201908523309042

Les Magasins ouverts dimanche

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerces du centre-ville de Toulouse sont ouverts tous les dimanches du mois de décembre.

Marché artisanal et solidaire de Toulouse

Le Marché de Noël Artisanal et solidaire s’installe du 4 au 19 décembre 2021 sur les allées Jules Guesde de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/debut-du-marche-noel-artisanal-et-solidaire-de-toulouse/

Village de Noel place du Capitole

Le Village de Noël retrouvera sa place au Capitole du 26 novembre au 26 décembre prochain.

> https://www.toulouseblog.fr/le-village-de-noel-de-retour-place-du-capitole/