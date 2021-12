Début du Marché Noel artisanal et solidaire de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Marché de Noël Artisanal et solidaire s’installe du 4 au 19 décembre 2021 sur les allées Jules Guesde de Toulouse.

Cette alternative est proposée aux visiteurs pour les tant attendus cadeaux de noel dans une démarche solidaire, locale et durable. S’appuyant sur les acteurs engagés dans ce domaine, ce marché de Noël propose une offre adaptée à vos envies de cadeaux.

Au fil des étals, les visiteurs trouveront des produits du terroir respectueux de l’homme et de l’environnement (conserves, jus de fruits, vins…), de l’artisanat de qualité, innovant, fabriqué en France, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud, et en Afrique.

Ils pourront aussi se restaurer auprès de producteurs locaux. De nombreuses animations gratuites seront proposées aux enfants le mercredi et les week-ends (ateliers, maquillage de fête, fabrication de monstres en bois, fabrication de cartes de Noël, contes, jeux..) et pour les plus grands (fanfare, portraits photographiques théâtralisés ….)

Rendez-vous du dimanche au jeudi de 10h à 20h et les vendredis et samedis de 10h à 21h30.