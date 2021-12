IAM, Clara Luciani, Eddy de Pretto, Véronique Sanson…la programmation de Montauban en scènes dévoilée !

Partager Facebook

On connait enfin les artistes programmée pour la 8e édition de Montauban en Scènes du 23 au 26 juin prochains.



C’est désormais un événement incontournable de l’été dans la région. Montauban en Scènes nous dévoile enfin les noms de sa très attendues 8e édition. Et il y en aura pour tous les gouts dès le 23 juin avec une soirée 100% féminine : Clara Luciani, Suzane et Véronique Sanson. Puis on pourra voir Calogero, Eddy de Pretto, Samaka, Dutronc & Dutronc, Gaetan Roussel, Kungs, IAM et James BKS.



Programmation 2022 de Montauban en Scènes

Jeudi 23 juin

• Clara Luciani – Chansons pop

• Véronique Sanson – Artiste incontournable de la scène française

Suzane – Conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro

Vendredi 24 juin

• Calogero – Revient chanter en cœur avec le public ses titres phares

• Eddy de Pretto – Style unique issu d’un savant mélange de rap et de soul

Samaka – Duo pop aussi énergique que poétique

Samedi 25 juin

• Dutronc & Dutronc – Père et fils, monstres sacrés de la scène française

• Gaëtan Roussel – Entre tubes pop et chansons intemporelles

L’Artiste Mystère – A venir

Dimanche 26 juin

• Kungs – Pour les amateurs de Deep House

• IAM – Véritables parrains du rap français

James BKS – Sonorités hip-hop, percussions afros et mélodies pop.

Un pass 4 jours

Désormais bien ancré dans le calendrier des festivals de l’été, Montauban en Scènes annonce à

l’occasion de ce lancement officiel, l’ouverture de sa billetterie le 14 décembre prochain avec une offre de lancement en quantité limitée : une belle idée cadeau à l’approche des fêtes de fin d’année



INFO RÉSERVATIONS

Ouverture de la billetterie le 14 décembre 2021

Sur le site du festival : www.montauban-en-scenes.fr/billetterie