Championship : Première à domicile pour le Toulouse Olympique samedi !

Après son succès à Barrow en ouverture du Championship, le Toulouse Olympique est de retour sur sa pelouse d’Ernest Wallon ! Les Olympiens recevront les Newcastle Thunder, rendez-vous samedi 11 février dès 16h30.

La saison s’est lancée sur une note positive, puisque les Toulousains sont allés s’imposer 04-24 à Barrow en ouverture du championnat, samedi 4 février. Les Olympiens sont maintenant concentrés que leur première à domicile et les retrouvailles avec le public toulousain. Pour Newcastle, on note un bon début également, les violets et jaunes sont allés chercher la victoire chez les promus de League One de Swinton et vont tenter d’enchaîner avec un deuxième succès à l’extérieur.

Les dernières fois

Seulement 4 rencontres ont eu lieu entre le Toulouse Olympique et Newcastle, dont 2 lors de la saison 2009, où les adversaires des bleus et blancs portaient encore le nom de « Gateshead ». Les Toulousains s’étaient imposés au match aller à l’extérieur 16-52, alors que les Anglais étaient venus jouer les trouble-fête à Toulouse en l’emportant 20 à 48. Le reste des confrontations sont en faveur des hommes de Sylvain, qui était déjà en poste à l’époque. Une victoire en 2016 sur la pelouse des Thunder 22-32, et la dernière victoire en date remonte à 2021 sur un score large de 12-82. Ce jour-là le club Olympien soulevait le Championship League Leader’s Shield, trophée qui récompense l’équipe terminant à la première place lors de la phase régulière.

Deux changements dans le groupe

Toujours en lien avec l’ambition du club de favoriser la formation les 3 jeunes présents dans le groupe précédent, Dimitri BISCARO, Robin BROCHON, et Pierre-Jean LIMA y restent. Mais de nouveaux joueurs de la formation toulousaine font leur apparition pour la première fois, avec Waïl SKOUNDRI et Justin TROPIS, pour compenser les absences de Benjamin LAGUERRE et Olly ASHALL-BOTT.

Côté infirmerie

Le groupe doit toujours se passer des services de son talonneur international écossais, Calum GAHAN (cheville) et de l’ailier Latrell SCHAUMKEL touché au genou. A cette liste d’absents s’ajoutent le jeune ailier du centre de formation auteur de son premier doublé à Barrow, Benjamin LAGUERRE, touché à l’épaule, ainsi que l’arrière anglais Olly ASHALL-BOTT à la suite de sa commotion.