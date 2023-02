André Manoukian présente ses rêves d’Orient à Toulouse

Partager Facebook

Ce dimanche 12 février, André Manoukian, en version quintet, prend place à la Hallle aux Grains avec le spectacle Mes Rêves d’Orient.

L’amour du verbe, la passion des muses, ne font pas oublier qu’André Manoukian est un pianiste de jazz avant tout. Si ses aventures l’ont conduit de la Berklee School vers des rivages plus médiatiques (« La Nouvelle Star », France Inter), il n’a jamais perdu pour autant sa boussole musicale. Aujourd’hui, le répertoire sacré arménien de ses ancêtres lui ouvre un monde de nouvelles sonorités. Le spectacle Mes rêves d’Orient offre une très belle escapade orientale, une ballade sensuelle, mélancolique et délicieuse au gré des notes du piano et des instruments traditionnels arméniens.

Infos : www.odyssud.com