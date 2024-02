Ce festival dédié à l’image animée revient à Colomiers au mois de mars !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le festival Press Play dédié à l’image animée pour une seconde édition haute en couleurs du 8 au 10 mars 2024.

On avait tellement aimé la première édition. Le festival Press Play de la Ville de Colomiers nous revient après les vacances d’hiver. Pour sa seconde édition, il fera vibrer la ville au rythme de l’image animée sous toutes ses formes du 8 au 10 mars prochains. Un week-end entièrement dédié au cinéma d’animation, au jeu vidéo et à la création numérique dans son ensemble avec des rencontres avec joueur-euses pro ou créateurs de jeu, des projections en avant-première, des soirées thématiques, des tournois, des animations et des spectacles.

Coté projections, le public pourra découvrir en avant-premières 6 films d’animation et assistez à des séances inédites tout au long du week-end. Sélections de courts-métrages, intégrale de série, jeux vidéo en salle. Pendant le festival, participez à un atelier d’initiation aux jeux vidéo de combat, à des goûters découverte de jeux vidéo ou à des ateliers créatifs.

(Re)découvrez aussi la salle d’arcade, assister à des spectacles et jouer où que vous soyez.

Retrouvez très prochainement le programme complet du week-end sur ville-colomiers.fr