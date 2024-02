Alice et Moi en concert à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Alice et Moi sera en concert ce mardi 13 février au Metronum Toulouse. En première partie, découvrez Sopycal.

ALICE ET MOI est une auteure, compositrice et interprète de pop française à l’univers esthétique singulier et à l’imagination débordante. Touche à tout, elle supervise la direction artistique de son projet, de la réalisation de ses clips au stylisme, de la production à l’écriture de ses textes, et prête même sa plume pour d’autres artistes féminines. Aujourd’hui, après deux EPs “Filme Moi” et “Frénésie” et un premier album “Drama”, elle nous revient avec son deuxième album « Photographie » depuis le 3 novembre 2023.

En première partie, la révélation Sopycal. Sopycal est une rebelle singulière qui nous livre son intime en colère blessée par l’amour et les désillusions. Son premier EP « Coeur Full K.O » sortie en Juin est une traversée de Bordeaux à Paris, d’ado à adulte, de fille à femme, de deuil à espoir. Mélangeant à la fois des sonorités trap et cloud sur un nuage de pop elle nous partage des histoires drôles, violentes et désarmantes de sincérité. Son message d’empowerment nous donne envie d’avancer, de transformer et de résister!